Король Великобритании Карл III в пятницу, 9 сентября, прибыл в Букингемский дворец и поприветствовал собравшихся у здания граждан, передает Sky News.

Сообщается, что король вышел из своей машины вместе с королевой-консортом, чтобы поприветствовать толпу. Некоторые поклонники передали ему цветы. Также люди выразили ему свои соболезнования. Одна из присутствовавших женщин поцеловала руку короля. Монарх около 12 минут общался с британцами и обменивался рукопожатиями возле дворца.

Ранее в этот день Карл III и королева-консорт Камилла вернулись в Лондон из Балморала. Сообщалось, что в Лондоне король проведет первую аудиенцию с британским премьер-министром Лиз Трасс, а также выступит с первым обращением к гражданам Великобритании.