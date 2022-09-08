Генсек НАТО: Это должно стать сигналом для России

«НАТО размещает в европейских странах новые силы. Это должно стать для России сигналом о том, что альянс готов защищать свои территории». Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, НАТО перебрасывает на восточные границы новые силы, чтобы укрепить этот фланг.

«Это однозначный сигнал, что организация будет защищать каждый дюйм своей территории», – подчеркнул Столтенберг.

Генсек также отметил, что НАТО будет помогать Украине переходить на оружие «натовского» образца.