В Азербайджане готовится новая программа в области обеспечения природным газом - на 2023-2027 годы. В ее рамках планируется газификация 320 населенных пунктов. Об этом сообщил замначальника отдела новой газификации и развития производственного объединения «Азеригаз» Ильхам Мехбалиев. Отвечая на вопросы журналистов в ходе очередной акции «Открытые двери», представитель ПО также отметил, что в настоящее время работы по газификации ведутся в 40 селах и 31 жилых массивах по всей стране. В 5 селах и 19 микрорайонах инфраструктура находится в процессе ввода в эксплуатацию.

Руководитель службы экстренного вызова Халида Шимшек сообщила, что в августе поступило около 47 тысяч звонков, и около 25 процентов из них были совершены абонентами, у которых не было контракта или которым необходимо было его продлить. В этой связи она посоветовала обращаться в центры

«ASAN Kommunal» или в соответствующие пункты газоснабжения в районах и подписать договор, отметив, что в противном случае подача газа абонентам будет прекращена.