США хотят дипломатических отношений с Северной Кореей

«США стремятся заключить дипломатические отношения с КНДР». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

По ее словам, Соединенные Штаты ясно дали понять, что не имеют враждебных намерений по отношению к Северной Корее и продолжают стремиться к дипломатическим отношениям с этой страной.

Она также отметила, что Белому дому известно о том, что Северная Корея официально закрепила право на применение упреждающих ядерных ударов для своей защиты в новом законе, который, по словам лидера Ким Чен Ына, делает ее ядерный статус необратимым и запрещает переговоры о денуклеаризации.