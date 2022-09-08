США ввели санкции против Ирана из-за Албании

США вводят санкции против Министерства разведки и безопасности Ирана из-за «преступной кибердеятельности». Также в санкционный список попал глава ведомства Исмаил Хатиб. Об этом говорится в сообщении Госдепа США.

Отметим, что Вашингтон обвиняет Иран в масштабных кибератаках на США и союзников. Так, по данным Госдепа, в июле 2022 года киберпреступники при спонсорстве Ирана нарушили работу компьютерных систем правительства Албании. Из-за этого была остановлена работа государственных органов.

«Кибератаки Ирана, нацелены на гражданские правительственные службы и сектора критической инфраструктуры, могут нанести серьезный ущерб этим службам и пренебречь нормами ответственного поведения государств в мирное время в киберпространстве», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в середине июля в Албании планировалось проведение Всемирного саммита свободного Ирана. Однако за неделю до этого неизвестные хакеры атаковали правительственные онлайн-ресурсы. Из-за этого мероприятие отменили.