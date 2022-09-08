Новый король Великобритании обратился к нации

Король Великобритании Карл III обратился к нации с телеобращением впервые в качестве монарха после смерти своей матери – Елизаветы II.

Во время своей речи король объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским, что означает первое место в престолонаследовании.

Титул принца Уэльского носил сам Карл III до того, как взошел на престол. До смерти королевы Елизаветы II его именовали принц Уэльский Чарльз. Его сыновья также именовались принцами Уэльскими, но номинально. Сейчас Уильям получил этот титул официально.