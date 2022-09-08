Фарид Исаев, автор haqqin.az 22:09

Смерть королевы Елизаветы II относится к событиям, которые неожиданными не назовешь. Ее величеству было 96 лет, уход должен был вот-вот случиться, и во всех ведущих СМИ Запада давно были заготовлены расширенные варианты некролога. И все равно, как бывает в таких случаях, все произошло внезапно. Еще буквально пару дней назад королева приняла отставку у Бориса Джонсона и дала аудиенцию Лиз Трасс, новой главе правительства, сделав это, правда, не в Букингемском дворце, как сложилось по традиции, а в своей шотландской резиденции в Балморале. В Балморале Елизавета II и скончалась.

Королева, правившая 70 лет, стала за эти долгие годы одним из самых популярных персонажей массовой культуры, о ней выпущены десятки фильмов, сотни книг, написаны тысячи статей и еще будут сняты и написаны. На этом фоне ее старшему сыну Чарльзу, в 74 года получившему престол, невозможно и думать о том, чтобы заслужить сколько-нибудь подобную народную любовь. У Карла III давние проблемы с популярностью. В значительной степени они уходят в историю его отношений с принцессой Дианой, всеобщей любимицей, развод и последующая гибель которой обернулись большим сочувствием к детям – Уильяму и Гарри, но прохладным отношениям к Чарльзу и его давней возлюбленной Камилле Паркер-Боулз. Да и сама роль потенциального сменщика Елизаветы, «народной королевы», была в некотором роде зловещей. Кроме того, в нем видят сноба, довольно холодного и раздражительного человека, опять же на контрасте с Елизаветой и ее внуками. В майском опросе Ipsos 66% заявили, что королева должна до самой смерти оставаться у власти и не уступать престол Чарльзу. Если же речь шла о ее преемниках, британцы предпочли бы видеть на троне старшего сына Чарльза, Уильяма. По данным апрельского опроса Ipsos, 42% считали, что Чарльз должен уступить монарший скипетр сыну. Не то чтобы подданные совсем не верили в успехи отца: 49% заявили, что он хорошо справится с работой короля, и лишь 20% посчитали иначе. Но в то, что отличный монарх выйдет из Уильяма, было убеждено 75%. Попробуй править с энтузиазмом, когда к тебе такое отстраненное отношение у подданых.