Карл Третий, прохладный главная тема
Смерть королевы Елизаветы II относится к событиям, которые неожиданными не назовешь. Ее величеству было 96 лет, уход должен был вот-вот случиться, и во всех ведущих СМИ Запада давно были заготовлены расширенные варианты некролога. И все равно, как бывает в таких случаях, все произошло внезапно.
Еще буквально пару дней назад королева приняла отставку у Бориса Джонсона и дала аудиенцию Лиз Трасс, новой главе правительства, сделав это, правда, не в Букингемском дворце, как сложилось по традиции, а в своей шотландской резиденции в Балморале. В Балморале Елизавета II и скончалась.
Королева, правившая 70 лет, стала за эти долгие годы одним из самых популярных персонажей массовой культуры, о ней выпущены десятки фильмов, сотни книг, написаны тысячи статей и еще будут сняты и написаны. На этом фоне ее старшему сыну Чарльзу, в 74 года получившему престол, невозможно и думать о том, чтобы заслужить сколько-нибудь подобную народную любовь.
У Карла III давние проблемы с популярностью. В значительной степени они уходят в историю его отношений с принцессой Дианой, всеобщей любимицей, развод и последующая гибель которой обернулись большим сочувствием к детям – Уильяму и Гарри, но прохладным отношениям к Чарльзу и его давней возлюбленной Камилле Паркер-Боулз. Да и сама роль потенциального сменщика Елизаветы, «народной королевы», была в некотором роде зловещей. Кроме того, в нем видят сноба, довольно холодного и раздражительного человека, опять же на контрасте с Елизаветой и ее внуками.
В майском опросе Ipsos 66% заявили, что королева должна до самой смерти оставаться у власти и не уступать престол Чарльзу. Если же речь шла о ее преемниках, британцы предпочли бы видеть на троне старшего сына Чарльза, Уильяма. По данным апрельского опроса Ipsos, 42% считали, что Чарльз должен уступить монарший скипетр сыну. Не то чтобы подданные совсем не верили в успехи отца: 49% заявили, что он хорошо справится с работой короля, и лишь 20% посчитали иначе. Но в то, что отличный монарх выйдет из Уильяма, было убеждено 75%. Попробуй править с энтузиазмом, когда к тебе такое отстраненное отношение у подданых.
Нужно сказать, что все несколько неэтичные надежды на то, что правление Карла III продлится недолго, следует сразу отбросить. Нельзя забывать, что Елизавета – мама нынешнего короля, и она умерла в 96 лет, папа – Филипп, герцог Эдинбургский, ушедший в прошлом году, дожил до 99 лет. Мать Елизаветы прожила 101 год. С генами и здоровьем у Виндзоров все в порядке. Так что вполне можно приготовиться к 20-25-летнему правлению нынешнего монарха, если только он не решит дать возможность Уильяму, герцогу Корнуолльскому и Кембриджскому, сменить его раньше. Уильяму нынче 40 лет.
Справедливо говорят, что двадцатый век немыслим без фигуры Елизаветы II, коронованной в 1953 году. Но сейчас время заметно ускорилось, и в воздухе носится ощущение больших перемен. Достаточно назвать, например, усиливающиеся настроения шотландцев пожить отдельно и независимо от англичан. Одно это может привести к прекращению того, что все привыкли называть Великобританией. Карлу III точно скучать не придется.