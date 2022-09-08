Зеленский наградил Халука Байрактара орденом видео
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор турецкой компании «Байкар» Халук Байрактар обсудили детали строительства завода в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей, передает УНИАН со ссылкой на Офис Зеленского.
Сообщается, что во время встречи основное внимание собеседники уделили дальнейшему сотрудничеству Украины с компанией для усиления обороноспособности украинской армии.
«Стороны также обсудили детали строительства завода «Байкар» в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей», - говорится в сообщении Офиса Зеленского.
Отмечается, что Зеленский высоко оценил вклад Халука Байрактара и его компании в увеличение мощности ВСУ и вручил ему орден «За заслуги» І степени.
«Каждый в Украине знает, что такое «Байрактар», знает вашу компанию. Спасибо вам, спасибо президенту Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне», - сказал президент Украины.