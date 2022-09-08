Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор турецкой компании «Байкар» Халук Байрактар обсудили детали строительства завода в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей, передает УНИАН со ссылкой на Офис Зеленского.

Сообщается, что во время встречи основное внимание собеседники уделили дальнейшему сотрудничеству Украины с компанией для усиления обороноспособности украинской армии.

«Стороны также обсудили детали строительства завода «Байкар» в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей», - говорится в сообщении Офиса Зеленского.