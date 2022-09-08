Вучич: Признания Косово не будет

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи со специальным посланником ЕС по диалогу с Косово Мирославом Лайчаком и советниками по внешней политике Франции и Германии заявил, что признания Косово не будет.

«Разговор о будущем Сербии, никакого признания Косово не будет!» — написал он в Twitter после встречи.

По словам Вучича, он провел встречу со специальным представителем ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком, с советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и Германии Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером, на которой обсуждал вопрос Косово.