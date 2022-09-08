Алиев, Эрдоган и Пашинян приедут на саммит ШОС в Узбекистане
«Главы 15 государств посетят саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15–16 сентября в Самарканде». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Он отметил, что саммит станет первой очной встречей лидеров ШОС с 2019 года и завершением председательства Узбекистана в организации.
«В саммите ШОС, помимо президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, будут участвовать президент России Владимир Путин, председатель Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Также в саммите в качестве глав государств-наблюдателей при ШОС примут участие президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
На саммит ШОС приедут в качестве гостей Никол Пашинян, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов», - заявил представитель президента Узбекистана.