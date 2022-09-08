Глава ММ: Удельный вес женщин в занятой части населения страны превышает 48%

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 14-м Саммите женщин-спикеров парламентов в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, Гафарова заявила, что невозможно представить себе сильное и стабильное государство без участия женщин во всех сферах его общественной жизни и что, с этой точки зрения, на долю женщин-спикеров выпадает важнейшая задача обеспечения более чуткого подхода к гендерным вопросам в руководимых ими законодательных собраниях.

Касаясь проблем трудоустройства с которыми сталкиваются женщины, спикер парламента указала на образование как на один из основных источников неравенства в сфере занятости и, вообще, гендерных проблем. Если уж мы сегодня говорим о построении инклюзивного общества, то нам следует уделять больше внимания усилению образования и созданию правовых основ для равных возможностей в этой области, поскольку это поможет более эффективно избавиться от помех для повышения полномочий женщин в политическом, экономическом и иных измерениях, сказала она.