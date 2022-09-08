Чавушоглу: в карабахском вопросе дипломатия не сработала
«Дипломатия не сработала в карабахском вопросе, мировое сообщество годами отвлекало Азербайджан». Об этом заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Турецкий министр отметил, что терпение Азербайджана лопнуло.
«Терпение братской страны лопнуло. За короткий срок, в течение 44 дней они вернули свои земли. Поздравляем героическую армию и силы безопасности Азербайджана», – сказал он.
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