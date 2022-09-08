В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в связи со вспышкой полиомиелита.

В распространенном накануне, 9 сентября, заявлении говорится, что в округе Рокленд был выявлен случай заражения непривитого паралитическим полиомиелитом. Отмечается, что вирус, которым заразился человек, был идентифицирован, как вирус полиомиелита, вакцинного происхождения, последний раз обнаруживавшийся в Нью-Йорке в 1990 году.

«Учитывая, что масштабы плановой вакцинации всех возрастных групп от полиомиелита из-за пандемии COVID-19 сократились я, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заключаю, что в штате Нью-Йорк произошла катастрофа, с которой местные власти не могут адекватно бороться, я настоящим документом объявляю чрезвычайное положение на территории всего штата до 9 октября 2022 года», - сказано в документе.