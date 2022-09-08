Расим Мамедов: «Бейляр Эюбов и Рамиз Мехтиев были мне, как родители»

На протяжение нескольких дней в СМИ муссируется заявление бывшего руководителя компании Baku Steel Company Расима Мамедова, озвученное им на предыдущем заседании суда.

В частности отмечается, что в ходе заседания суда Расим Мамедов озвучил имена бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева и начальника Службы безопасности президента Бейляра Эйюбова.

Однако из-за того, что заседание суда проходило в закрытом режиме, журналисты не были допущены в зал суда. Слова Расима Мамедова были переданы в прессу через его адвокатов и были искажены.

Как стало известно haqqin.az, упоминая имена Рамиза Мехтиева и Бейляра Эйюбова Расим Мамедов заявил, что он относился к ним как к своим родителям.

По словам Расима Мамедова, он всегда испытывал к ним чувство благодарности и чувствовал заботу с их стороны.