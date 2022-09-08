Саакашвили жалеет о своем возвращении в Грузию

«Мой отец осознает, что приехать сюда было ошибкой, я слышал это от него не раз. Думаю, он понял это, он думает, что не должен был приезжать. Сегодня его приоритетом является просто выжить и сохранить здоровье». Об этом заявил сын третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Эдуард Саакашвили после того, как навестил отца в клинике «Вивамед».

По словам Эдуарда Саакашвили, трудно представить, чтобы экс-президент в этом состоянии включился в любого типа политическую деятельность. По его словам, Михаил Саакашвили и его тело «больше в режиме выживания, чем в режиме политических планов».