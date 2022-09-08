Россия заявила о ликвидации Абу Салоха

В четверг, 8 сентября, в сирийской провинции Идлиб был ликвидирован лидер террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» Сирожиддин Мухтаров с позывным «Абу Салох». Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

По данным СМИ, организация причастна ко взрыву в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

«Также уничтожены более 20 высокопоставленных членов террористической организации «Джебхат ан-Нусра», отвечающих за боевую и диверсионную подготовку боевиков, организацию финансовой и административной деятельности группировки», - заявил Егоров.