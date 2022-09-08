ООН: более 14 тысяч гражданских стали жертвами войны в Украине
ООН заявила о 14 059 жертвах среди гражданского населения в результате боевых действий в Украине.
По словам главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, погибли 5 767 гражданских лиц, 8 292 получили ранения.
«Фактические цифры, вероятно, намного больше. По крайней мере, 416 человек стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений на территориях, подконтрольных российским войскам. Из них 16 человек найдены мертвыми, 166 освобождены», - сказала она.