В Молдове призвали лишить Гагаузию права на самоопределение

Бывший депутат молдавского парламента Юрие Реницэ заявил, что Гагаузию следует лишить права на внешнее самоопределение, закрепленное законодательно, передает gagauzinfo.md

По словам экс-депутата парламента, в «дестабилизации ситуации в Гагаузии замешаны Москва и реваншистские силы из Кишинева и Комрата (столицы Гагаузии – ред.), исполняющие указания.

«Неужели и на этот раз Служба информации и безопасности, а также Генпрокуратура не пересмотрят свое чересчур толерантное отношение по отношению к открытым агентам Лубянки в Гагаузии и Кишиневе? Неужели многочисленные мнимые «дипломаты» посольства России в Кишиневе и дальше будут насмехаться в Комрате, чтобы запустить Республику Буджак?», - задался вопросом Юрие Реницэ.