Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 08:43

Все внимание в Украине сейчас приковано к новостям с фронта: перечень освобожденных населенных пунктов увеличивается едва ли не каждые несколько часов. Всего три дня прошло с момента, когда украинские войска перешли в активное движение на Балаклейском направлении, а вот они уже ведут бои на околицах Купянска, важного железнодорожного узла и до последнего времени места размещения оккупационной власти Харьковской области. Купянск находится в 60 километрах от Балаклеи, которая была захвачена без особых усилий. Коллаборанты срочно переместили «правительство» в Волчанск, где пока поспокойнее.

Цель наступления на Харьковщине в общем понятна: обрезать пути снабжения большой группировки войск в районе Изюма, которая должна была наступать на Славянск и Краматорск, чтобы решить задачу выхода на административные границы «Донецкой народной республики». Сейчас в Изюме не до наступления: по последней информации, украинские подразделения контролируют дорогу Купянск – Изюм в точках, где та пересекает реку Оскол. Для логистической поддержки группировки остается узкая простреливаемая полоса, и при сохранении высокой динамики изменения обстановки нельзя сказать, как долго эта возможность снабжения будет оставаться. Российский ура-патриот и писатель Захар Прилепин сообщил в своем телеграм-канале со ссылкой на находящихся в Изюме оккупантов: «Вынужден довести информацию. Из Изюма сообщают. Срочно нужны резервы в Изюм. Имеющихся в городе сил недостаточно для поставленных задач. Резервы идут на Купянск, в Изюме резервов пока не видят. Убедительная просьба не превращать Изюм в Брестскую крепость». Пока рано подводить итоги наступательной операции ВСУ: никто не может еще сказать, на каких рубежах стабилизируется новая линия фронта. Очевидно, что российские войска за счет резервов постараются сдержать продвижение украинцев и где-то отбросить их назад. Но одно совершенно очевидно: агрессор пропустил чрезвычайно чувствительный удар.