Отступление российской армии. Зеленский может сказать: «Мы еще даже не начинали» наш комментарий
Все внимание в Украине сейчас приковано к новостям с фронта: перечень освобожденных населенных пунктов увеличивается едва ли не каждые несколько часов. Всего три дня прошло с момента, когда украинские войска перешли в активное движение на Балаклейском направлении, а вот они уже ведут бои на околицах Купянска, важного железнодорожного узла и до последнего времени места размещения оккупационной власти Харьковской области. Купянск находится в 60 километрах от Балаклеи, которая была захвачена без особых усилий. Коллаборанты срочно переместили «правительство» в Волчанск, где пока поспокойнее.
Цель наступления на Харьковщине в общем понятна: обрезать пути снабжения большой группировки войск в районе Изюма, которая должна была наступать на Славянск и Краматорск, чтобы решить задачу выхода на административные границы «Донецкой народной республики».
Сейчас в Изюме не до наступления: по последней информации, украинские подразделения контролируют дорогу Купянск – Изюм в точках, где та пересекает реку Оскол. Для логистической поддержки группировки остается узкая простреливаемая полоса, и при сохранении высокой динамики изменения обстановки нельзя сказать, как долго эта возможность снабжения будет оставаться.
Российский ура-патриот и писатель Захар Прилепин сообщил в своем телеграм-канале со ссылкой на находящихся в Изюме оккупантов: «Вынужден довести информацию. Из Изюма сообщают. Срочно нужны резервы в Изюм. Имеющихся в городе сил недостаточно для поставленных задач. Резервы идут на Купянск, в Изюме резервов пока не видят. Убедительная просьба не превращать Изюм в Брестскую крепость».
Пока рано подводить итоги наступательной операции ВСУ: никто не может еще сказать, на каких рубежах стабилизируется новая линия фронта. Очевидно, что российские войска за счет резервов постараются сдержать продвижение украинцев и где-то отбросить их назад. Но одно совершенно очевидно: агрессор пропустил чрезвычайно чувствительный удар.
В то время как его усилия на Донбассе который месяц подряд не приносят никаких зримых успехов, Украина за короткие сроки провела успешные наступательные действия на Херсонщине и в Харьковской области, освободив около тысячи квадратных километров своей территории.
И в случае с боями на юге, и с наступлением на Балаклею и дальше поражает одно: российское командование не могло не знать о том, что такие операции планируются и готовятся, но в обоих случаях не смогло их ни предотвратить, ни достойно ответить. Особенно это показательно на примере нынешнего разгрома на Харьковщине. О том, что здесь может быть нанесен удар, было известно едва не каждой бабушке на балаклейском рынке, но это ничего не изменило.
Отсутствие эшелонированной обороны, связи между подразделениями, взаимодействия с артиллерией и авиацией превратили отступление в паническое и хаотическое бегство, украинский рейд пошел гулять по глубоким тылам, набирая трофейное тяжелое вооружение. Это при том, что значительное преимущество в огневой мощи по-прежнему остается за Россией, да только воспользоваться им она не смогла.
Это не первое и не последнее свидетельство отвратительного качества как российского командования, так и самих боевых частей. Пока шли позиционные бои, это обстоятельство складывалось за счет подавляющего превосходства в артиллерийских, реактивных и авиационных средств.
Наступление ВСУ ярко выявило незавидные кондиции армии вторжения. Война, тяжелая и кровавая, будет продолжаться еще долго, но сентябрьские операции украинских вооруженных сил уже обозначили контуры того, как она будет идти дальше. Это не Путин, а Зеленский может с полным основанием сказать: «Мы еще даже не начинали».