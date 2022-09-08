Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 09:01

Пресс-служба президента Узбекистана сообщила, кто примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится на следующей неделе в Самарканде. Как сообщается, в саммите примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрагим Раиси, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В официальном сообщении указывается, что на время председательства Узбекистана в ШОС, основное внимание будет сосредоточено на таких приоритетах сотрудничества в рамках организации, как укрепление торгово-экономических отношений, развитие производственной кооперации, расширение транспортно-коммуникационной взаимозависимости, цифровая трансформация, «зеленая» экономика, а также укрепление международного авторитета ШОС. Уже известно, что во время работы саммита, запланированного на 15-16 сентября, будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. Аэропорт Самарканда и общественные учреждения будут закрыты на несколько дней. Начало занятий в школах и вузах отложат до 20 сентября. Даже от журналистов организаторы саммита потребовали не только паспортные данные, но также автобиографию и справку о принадлежности к СМИ, заверенную государственными органами. Судя по тому, что Владимир Путин уже провел два телефонных разговора с президентом Узбекистана по вопросам подготовки и обсудил с ним вопросы, которые будут включены в повестку дня, президент России тщательно готовится к саммиту в Самарканде. Как известно, в преддверии саммита в Ташкенте прошли встречи глав МИД и секретарей Советов безопасности стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Там секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия выступает за проведение реформ в Шанхайской организации сотрудничества «с учетом текущих геополитических реалий», уточнив, что проект реформ будет представлен Россией на обсуждение в ходе предстоящего саммита ШОС.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступавший на министерской встрече, подчеркнул, что ШОС – одна из немногих международных организаций, способных противостоять однополярному миропорядку, навязываемому коллективным Западом. «ШОС – это реальная альтернатива НАТО и ЕС, где суверенным странам, буквально, выламывают руки», - подчеркнул Лавров. Свои предложения на данную тему внес и министр обороны РФ Сергей Шойгу, по мнению которого необходимо наращивать боевой потенциал ШОС. Шойгу прямо заявил, что «военно-биологическая программа США, детали которой были вскрыты в ходе специальной операции в Украине, несёт прямую угрозу странам ШОС». Дальше всех пошла вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина Яровая, предложившая рассматривать площадку ШОС «как важнейшую в вопросах противодействия нацизму». Если суммировать все эти заявления, становится очевидным стремление Москвы создать в рамках ШОС антизападную коалицию и открыть под руководством России фронт политической и экономической борьбы против возглавляемого Соединенными Штатами коллективного Запада. Что, по мнению аналитиков, вряд ли найдет понимание у большинства стран, входящих в «Шанхайский блок», которые не хотят идти на жесткую конфронтацию с Западом, а некоторые даже готовы пересмотреть еще недавно «холодные» отношения с США. Например, Казахстан не поддерживает Россию в войне против Украины и пытается наладить более тесные отношения с Западом. Узбекистан также не хочет находиться под диктатом Москвы и стремится проводить независимую политику. А Таджикистан даже провел 10 августа совместные учения с США, в которых приняли участие воинские подразделения Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Пакистана. И даже Китай, несмотря на визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань, похоже, не собирается использовать площадку ШОС для антизападной риторики. Выступая на министерской встрече в Ташкенте, глава МИД КНР Ван И ограничился фразой о том, что ШОС должна отстаивать международную справедливость и быть стабилизирующим фактором в международной и региональной обстановке.

Напомним, что ШОС возникла на политической карте мира усилиями пяти отцов-основателей – России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В самом начале эти страны решили объединить усилия, чтобы решить вопросы, связанные с разграничением границ и обеспечением взаимной безопасности. В дальнейшем деятельность ШОС распространилась на борьбу с наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом в Средней Азии, а также на решение многочисленных проблем Афганистана. И, наконец, на последнем этапе, этот список пополнили вопросы торгово-экономического сотрудничества, правда, без особых обязательств и преференций: все основные вопросы в этой области страны-участницы ШОС по-прежнему решают на двусторонней основе. Следует подчеркнуть, что отсутствие жёстких регламентов способствовало популярности ШОС. Сейчас в организацию входят восемь государств-членов (Индия, Казахстан, КНР, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), четыре наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия), а также шесть стран в статусе «партнеров по диалогу» – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка. Ожидается, что в ходе самаркандского саммита Беларусь и Иран официально подадут заявки на полноправное членство в ШОС и будет принято решение об их членстве. Самым же сенсационным аспектом предстоящего саммита пока считают согласие лидера КНР Си Цзиньпина принять в нем участие.