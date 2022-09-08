Заявление Минобороны Азербайджана о перестрелке на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана в субботу утром сообщило об обстреле в пятницу позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.
«За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района на азербайджано-армянской государственной границе несколько раз подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.