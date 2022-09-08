Пожар в многоэтажном жилом здании в Хырдалане потушен.

В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар в многоэтажном жилом доме в Хырдалане потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны министерства.

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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом здании в городе Хырдалан.

В сообщении пресс-службы МЧС говорится, что к месту пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.

В пресс-службе отметили, что позже будет предоставлена дополнительная информация.