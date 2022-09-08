США пополняют собственные запасы оружия. Не забывают и об Украине

В сообщении отмечается, что часть предоставленной Украине помощи была приобретена по контрактам у производителей, однако значительная часть оружия стоимостью около $12,5 млрд была предоставлена в рамках президентских полномочий.

Минобороны США заключило контракты с целым рядом производителей вооружений на $1,2 млрд, чтобы восполнить запасы оружия и снаряжения, сообщил Пентагон.

"Поскольку мы работаем с промышленностью над ускорением производства для пополнения запасов, так и прямых закупок в рамках инициативы содействия безопасности Украины, мы используем ряд инструментов, чтобы ускорить финансирование и заключение контрактов", - цитирует пресс-служба Пентагона замминистра обороны по закупкам и обеспечению Билла Лапланта.

По его словам, для пополнения внутренних запасов уже заключены контракты на сумму около $1,2 млрд. Финансирование пойдет на производство Javelin, Stinger и HIMARS.

Чиновник отметил, что в настоящее время Пентагон работает над заключением контрактов еще на $1,2 млрд на оборудование, обещанное Украине, в том числе на 155-мм артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты Switchblade, радиолокационные системы и тактические транспортные средства.