Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 10:27

В Брюсселе заседает Совет Европейского союза, члены которого планируют установить предельную закупочную цену на российский газ. Это – только одна из пакета инициатив Совета ЕС, включающих сокращение потребления электроэнергии в пиковые часы, ограничение доходов энергетических компаний, а также снижение температуры в жилых помещениях в отопительный сезон.

Таким образом, газовая труба из России закрывается с обеих сторон: Россия уже не стремится искать компромиссы и готова к падению своей добычи (по итогам полугодия, имеет место спад на 14,6 процента) и разворачивается в сторону Китая, сохраняя, правда, поставки в Западную Европу через территорию Украины (газоизмерительная станция «Суджа» в объеме чуть более 40 миллионов кубометров в сутки), а также по газопроводу «Турецкий Поток», обеспечивая газом Грецию, Венгрию и не входящую в ЕС Сербию. Зачем ЕС нужна верхняя планка стоимости газа, в целом понятно – чтобы сдержать доходы России (спотовая цена газа в Европе на сентябрь доходила аж до 3.300 долларов за 1 тысячу кубометров). Правда, цель эта будет достигаться уже в условиях сокращённого в пять раз газового потока. Напомню, что если в прошлом году поставки газа в Европу были на уровне 400 миллионов кубометров в сутки, то сейчас они составляют всего 80 миллионов. При этом, по оценкам самого «Газпрома», даже если коридор цен будет зафиксирован Евросоюзом на смехотворном по сегодняшним меркам уровне 100 долларов за тысячу кубометров, экспорт российского газа в ЕС будет все равно рентабелен, поскольку средняя себестоимость добычи российской компании составляет около 70 долларов. В этой связи интересные события назревают в Каспийском регионе. Похоже, что состоявшийся на прошлой неделе визит в Ашхабад главы «Газпрома» Миллера был связан с региональным развитием новой газовой архитектуры под российским контролем. Россия, путем своповых соглашений постарается использовать потоки туркменского газа в рамках своей энергополитики, выстраиваемой сегодня в парадигме затяжного конфликта с Европой. При этом, могут возникнуть как старые схемы 2000-х годов (имеются в виду поставки туркменского газа в Украину и далее в страны ЕС), так и совершенно новые подходы.

Украинский сценарий Напомню, что основная газовая магистраль «Средняя Азия – Центр», которая вела из Туркмении в другие республики СССР, к 1985 году превратилась в многониточную систему магистральных газопроводов и газопроводов-отводов с ежегодной пропускной способностью 80 миллиардов кубометров. Помимо областей РСФСР, среднеазиатский газ поступал также в Азербайджан Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Украину, Молдавию, Литву, Эстонию, а также вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую углеводородным топливом страны Европы. В нынешних конфликтных условиях возможен сценарий, при котором «Газпром» станет «транзитером» туркменского газа, используя юридический буфер соглашения между Туркменией и ЕС. Для реализации этой схемы нужно лишь достигнуть «прорывного соглашения», на бумаге обозначив поступление в Украину и далее туркменского газа, а фактически поставляя газпромовский. При этом Туркмения может продолжать наращивать поставки собственного газа в Китай.

Координация с КНР Москва может научить Пекин множеству трюков на газовом рынке, учитывая преимущества, которые откроются перед КНР при получении российского топлива. Есть масса вариантов комбинирования и игры на стыке трубопроводного газа и СПГ терминалов. На днях уже публиковалась информация о том, что трио китайских газовых гигантов – China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Sinopec и PetroChina продают на другие рынки излишки «голубого топлива» от американского и австралийского СПГ. Аналогично через китайские СПГ-терминалы могут продаваться и российско-туркменские поставки трубопроводного газа (заметно более дешёвые) на любые мировые рынки, включая европейский. Иранский вариант На данный момент, между «Газпромом» и «Туркменгазом» действует пятилетний контракт (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2024), в соответствии с которым Россия ежегодно закупает у Ашхабада до 5,5 миллиарда кубометров. В 2021 году объем поставок удвоился до 10 миллиардов. Однако в текущих условиях «Газпрому» намного выгоднее не потреблять, а продавать туркменский газ. Например, Индии газопроводом через Афганистан. Ещё перспективнее выглядит экспорт все той же Индии, но уже через Иран, у которого на данный момент есть три крупных проекта СПГ: Pars LNG мощностью 10 миллионов тонн в год с компанией Total, Рersian LNG мощностью 16,2 миллиона тонн в год с гигантом Shell, а также Iran LNG мощностью 10,8 миллиона тонн в год. Большая часть работ по последнему проекту была завершена, но возобновление американских санкций в 2018 году привело к тому, что немецкая Linde не смогла доставить в Иран необходимое оборудование. И вот в августе нынешнего года иранское руководство озвучило возвращение к проекту Iran LNG, вероятно, уже при содействии России.