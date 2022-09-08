В конце августа украинская армия пошла в контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях. Сперва Вооруженные силы Украины начали операцию на южном направлении, через несколько дней прорвали оборону россиян на Харьковском направлении.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, за последние дни украинцы освободили более тысячи квадратных километров украинской территории. В сводке также отмечается, что украинские подразделения вклинились в оборону россиян на глубину до 50 км. Освобождены или взяты под контроль более 30 населенных пунктов.

Среди задержанных во время контрнаступления украинцами россиян есть и гражданские контрактники из ЧВК. Телеграм-канал «Бутусов Плюс» рассказывает, как группа украинских военных из 25-й воздушно-десантной бригады прорвалась глубоко в тыл российских войск под Балаклеей, устроила засаду на российскую колонну, уничтожила и захватила несколько единиц российской техники вместе с экипажами. Среди плененных украинцами оказались и граждане Узбекистана.