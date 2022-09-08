Граждан Узбекистана – контрактников ЧВК задержали украинцы под Балаклеей фото; видео
В конце августа украинская армия пошла в контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях. Сперва Вооруженные силы Украины начали операцию на южном направлении, через несколько дней прорвали оборону россиян на Харьковском направлении.
Согласно сводке Генштаба ВСУ, за последние дни украинцы освободили более тысячи квадратных километров украинской территории. В сводке также отмечается, что украинские подразделения вклинились в оборону россиян на глубину до 50 км. Освобождены или взяты под контроль более 30 населенных пунктов.
Среди задержанных во время контрнаступления украинцами россиян есть и гражданские контрактники из ЧВК. Телеграм-канал «Бутусов Плюс» рассказывает, как группа украинских военных из 25-й воздушно-десантной бригады прорвалась глубоко в тыл российских войск под Балаклеей, устроила засаду на российскую колонну, уничтожила и захватила несколько единиц российской техники вместе с экипажами. Среди плененных украинцами оказались и граждане Узбекистана.
По словам одного из них, он из Самарканда, работал на стройке в Москве без документов пять лет. Из слов мужчины, который отвечал на вопросы заливаясь слезами, непонятно, кто отправил его в Украину. Задержанный сказал, что в машине, кроме него, было пять человек, у старшего среди них был позывной «Техник». Мужчина утверждает, что только приехал в Украину.
Второй задержанный гражданин Узбекистана во время допроса сказал, что родом он из Самарканда, зовут его Ахмедов Мухриддин, проживал в Москве, заключил контракт с ЧВК «Редут». По его словам, привезли их в Украину на КамАЗе. На вопрос, почему он решил воевать в Украине, задержанный сказал, что он студент и нужны были деньги.