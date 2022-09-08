Закир Гасанов собрал командование из-за ситуации в Лачине и Кельбаджаре

В Центральном командном пункте 10 сентября состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, сообщили в Минобороны Азербайджана.

В совещании приняли участие заместители министров, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. Командиры воинских частей и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, подключились к совещанию посредством видеосвязи. Министр обороны рассказал о задачах, поставленных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

В ходе совещания подробно были проанализированы оперативные условия и текущая ситуация на азербайджано-армянской государственной границе и в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента на территории Азербайджана.

Особо отметив напряженность, которая может возникнуть в результате интенсивного обстрела в последнее время армянскими вооруженными силами позиций армии Азербайджана в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов, министр обороны приказал быть готовыми к немедленному реагированию на возможные провокации против азербайджанских подразделений.