Американские эксперты о масштабах контрнаступления армии Украины

Украинские военные во время контрнаступления в Харьковской области отвоевали около 2 500 квадратных километров и имеют все шансы отрезать армию РФ вокруг Изюма. Об этом говорится в сводке аналитиков американского Института изучения войны (ISW) по итогам 9 сентября.

Отмечается, что украинские силы, вероятно, зачищают очаги дезорганизованных российских войск, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол. По мнению ISW, украинские военные могут разрушить российские позиции вокруг Изюма, если они перережут российские наземные линии связи на север и юг от Изюма.

9 сентября украинские войска продолжали наступление на Купянск и Изюм и принимают меры по изоляции изюмской группировки российских войск. Если украинцам удастся отрезать российские наземные линии связи, у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и обрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины.

Также сообщается, что контрнаступление в Херсонской области продолжается одновременно с операциями на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют строгую оперативную тишину, что может выглядеть так, будто украинские силы не продвигаются.