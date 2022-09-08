В субботу, 10 сентября, в сети появились фотографии украинских военных из города Купянск, освобождение которого ранее в Офисе президента называли ключевым для наступления Вооруженных сил Украины под Харьковом.

На одном из фото украинские военные запечатлены около горсовета Купянска. Горсовет находится на западном берегу Оскола, мост через который был вчера разрушен. На земле у их ног лежит сорванный российский флаг, а на здании горсовета установлены украинские флаги.