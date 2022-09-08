«Россияне были застигнуты врасплох»: британская разведка об успехах армии Украины

Сводку о ситуации на фронтах в 199-й день войны в Украине Минобороны Британии посвятило успехам наступательной операции армии Украины на юге страны.

В сводке напоминается, что украинская армия перешла в контрнаступление на юге Харьковской области 6 сентября 2022 года. Передовые части продвинулись на 50 км вглубь территории, ранее удерживаемой российскими силами на узком участке фронта.

Судя по всему, российские войска были застигнуты врасплох. Сектор удерживался незначительными силами, и украинские подразделения захватили или оцепили несколько городов, говорится в обзоре.

"Российские силы вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские части теперь угрожают Купянску; его захват был бы значительным ударом для России, потому что через него лежат пути снабжения линии фронта в Донбассе", - отмечает британская разведка.

Также отмечается, что, поскольку украинские операции продолжаются и в Херсоне, фронт российской обороны испытывает давление как на северном, так и южном флангах.