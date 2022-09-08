«Боснийский мясник» госпитализирован в тяжелом состоянии

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич госпитализирован в Гааге с воспалением легких и шумами в сердце. Состояние генерала тяжелое, сообщил российским СМИ его сын Дарко Младич.

«Его госпитализировали в тюремную больницу с симптомами общей слабости, обнаружили воспаление легких и ослабленное сердце, появились шумы. Нам сообщили, что все еще продолжается обследование, и они оповестят нас, когда появятся результаты. Я потребовал срочной передачи результатов. Состояние тяжелое, нам пообещали предоставить результаты самое позднее до понедельника», - заявил Дарко Младич.

Напомним, в мировых СМИ Младич прозван «боснийским мясником» за массовые убийства мусульман (боснийцев) в Сребренице и во время осады Сараево, где в общей сложности погибло более 18 тысяч человек, что стало самым жестоким убийством в Европе со времен Второй мировой войны. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ) приговорил Младича к пожизненному тюремному заключению. Суд признал, что он был в значительной мере причастен к военным преступлениям, совершенным в Сребренице, лично руководя артобстрелом города. МТБЮ обвинил его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны, терроре против мирного населения.