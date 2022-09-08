Почему сингапурский самолет экстренно сел в Баку

Причиной незапланированной посадки в пятницу утром в Баку самолета Singapore Airlines, летевшего из Парижа в Сингапур, стала утечка масла в одном из двигателей, сообщила сингапурская авиакомпания, пишет газета The Straits Times.

«Представитель компании сообщил, что в одном из двигателей была обнаружена утечка масла... После оценки ситуации пилоты решили отклониться от маршрута и приземлиться в Баку в качестве меры предосторожности», - цитирует Интерфакс-Азербайджан представителя авиакомпании.

На борту самолета находились 229 пассажиров и 18 членов экипажа, пострадавших нет.

В пятницу утром в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев сообщили, что капитан рейса Париж – Сингапур авиакомпании Singapore Airlines запросил экстренную посадку в Баку. Самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 6:26 по местному времени.