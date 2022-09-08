Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:23

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о новом пакете военной помощи США Украине в $675 миллионов. Вашингтон разрабатывает план поддержки украинской армии не только в краткосрочной, но и в среднесрочной, и долгосрочной перспективе. Еще более интересно, что Белый дом намерен запросить у Конгресса 11,7 миллиарда долларов помощи для Украины в первом квартале 2023 года. В эту сумму войдут поставки оружия и финансовая поддержка Киева. Кроме того, формируется «украинское командование» США, которое возглавил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Оно будет ответственно за закупку вооружений, реализацию программ поддержки Вооруженных сил Украины и поставки американской помощи.

То и дело появляются новости об американских поставках Киеву новейших вооружений. На днях стало известно, что США негласно передавали Украине высокоточные снаряды Excalibur с GPS-наведением. «Это оружие, вероятно, экономно использовалось для точечного поражения российских командных пунктов и командно-управленческих центров, в частности, в восточных областях Украины», - пишут хорошо информированные источники. Администрация президента США Джо Байдена окончательно откинула опасения, что военная помощь Украине спровоцирует Россию на широкомасштабный конфликт в Европе, а потому Соединенные Штаты вооружают Киев оружием, которое может нанести серьезный ущерб российским войскам. Причем ни в Белом доме, ни в Пентагоне не сомневаются в возможности Киева продержаться до начала 2023 года и в течение минимум первых трех его месяцев. Российский блицкриг, в котором важны соотношения военной мощи стран-участниц, провалился. Пришло время экономики. А она ведется в соотношении примерно 1,5 трлн долларов российского ВВП против более чем 40 трлн долларов совокупного ВВП стран, прямо поддерживающих Украину. То есть считать шансы сторон нужно теперь исходя из совершенно иных показателей. И эти показатели явно не в пользу Москвы.

В Кремле этого не понимают, продолжая заученно твердить о том, что «все идет по плану», что «ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. А с точки зрения приобретений, главное приобретение – укрепление нашего суверенитета». В тамошней параллельной реальности отказываются признавать факт того, что Запад бульдогом вцепился в шанс руками Киева истощить Россию. Более того, «кремлины» в силу ряда причин даже подыгрывают своим противникам на этом поле. Вот сообщение одного прокремлевского телеграм-канала: «Противник попытался количеством достичь качества, бросив в топку в надежде, что наши сломаются. Он просто не учел, что в Ольгино ему преградила дорогу 45-я бригада СпН ВДВ с отрядом военной разведки. «Сорок пятых» бросили на место прорыва укров. И хребет наступлению сломали именно они». У любого, хоть немного разбирающегося в военном деле от такого волосы встанут дыбом. Спецназ, разведка и диверсанты, и общевойсковая разведка – против общевойсковых подразделений с тяжелым вооружением. Использовать элиту армии в качестве простой пехоты – это микроскопом гвозди забивать. И весьма много говорит как об уровне российского командования, так и состоянии армии, в которой такой дефицит пехоты, что вместо нее используется спецназ, вообще для таких боев не предназначенный. И тут совершенно кстати подоспело расследование журналистов BBC о российских потерях в Украине. Журналисты по открытым данным достоверно установили потери среди элиты российских войск: морская пехота, спецназ Росгвардии, спецназ ГРУ, воздушно-десантные войска, спецназ ФСБ и пилоты российских ВВС. Только в открытых источниках обнаружено более 900 погибших элитных специалистов, на подготовку которых тратятся годы и огромные деньги.

Итак, 337 морских пехотинцев, 245 спецназовцев Росгвардии, 151 спецназовец ГРУ, 144 военнослужащих элитных частей ВДВ, 20 спецназовцев и оперативных сотрудников ФСБ и ФСО, 67 военных пилотов. Эти цифры не отражают реальных потерь, на самом деле погибших больше. Это только то, что журналисты сумели обнаружить, анализируя открытые данные. В расследовании отмечается, что привлечение элиты российской армии для выполнения несвойственных ей задач приобрело массовый и постоянный характер. Например, майор ГРУ погиб в Мариуполе при зачистке улицы. Среди погибших много офицеров, в том числе полковников, подполковников и майоров. В 331-м полку ВДВ только официально насчитывается более 80 «двухсотых», в том числе командир полка и еще 20 офицеров. В 247-м гвардейском полку ВДВ из Ставрополя официально погибло 63 военнослужащих, включая командира полка и не менее 12 офицеров. Отмечена потеря как минимум 56 человек в 810-й гвардейской бригаде морской пехоты, включая командира бригады полковника Шарова, при этом часть раненых погибла по дороге в госпиталь из-за нехватки современных кровоостанавливающих средств.