Пропавшего в Баку подростка нашли задушенным

Жительница Баку Бикяханым Шейдабекова обратилась в полицию из-за пропажи 16-летнего сына Гусейнаги Шейдабекова. В 14-м отделении Сабунчинского районного управления полиции было начато расследование по факту пропажи подростка, сообщило АПА.

Следствие установило, что Гусейнага Шейдабеков был убит соседом Бабеком Гулиевым. Причиной же стало то, что 16-летний подросток якобы приставал к дочери Гулиева. Мужчина избил подростка у себя дома, нанеся ему тяжелые травмы, после задушил веревкой. Затем Гулиев спрятал тело Гусейнаги Шейдабекова во дворе. После он закопал тело подростка вблизи одного из каменных карьеров в Гарадагском районе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, Гулиев был задержан. В прокуратуре Сабунчинского района сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК. Бабек Гулиев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Расследование по делу продолжается.