Армян в Армении все меньше

В Армении заявили о сокращении численности граждан страны за последние годы. Армянские СМИ пишут, что, согласно переписи населения 2011 года, в стране проживало 3 млн 18 тыс. 900 человек, но на начало прошлого года осталось 2 млн 964 тыс. 600 человек.

В списке причин ощутимого сокращения числа граждан Армении значатся 44-дневная война, спад рождаемости, рост смертности, сокращение количества браков и увеличение разводов.

Армянские СМИ не забыли отметить, что по прогнозу ООН к 2050 году активно будет расти население Азербайджана и Турции: азербайджанцев станет больше на один миллион, а турок – аж на целых пятнадцать.