Эльмир Алиев, Фрайбург – Баку 13:09

Накануне вечером футбольный клуб «Карабах» вернулся из Германии, где провел матч 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против немецкого «Фрайбурга». Напомним, наша команда с поражения начала свой девятый подряд сезон в еврокубковой группе. Как и в ответной игре раунда плей-офф Лиги чемпионов с чешской «Викторией», проигрыш в гостевом матче с действующим лидером Бундеслиги получился обидным. Чемпион Азербайджана вновь заслуживал большего, но опять проиграл с тем же счетом – 1:2.

К сожалению, все решил неудачный старт команды Гурбана Гурбанова. «Карабах» в первые минуты матча поплыл под натиском «Фрайбурга» и давлением трибун, создавших прекрасную атмосферу на стадионе. Почему опытный еврокубковый боец, коим является агдамская команда, оказался не готов к такому началу в исполнении немцев? Ведь «Карабах», хоть и не так уж часто, но достаточно играл на таких аренах и в такой обстановке. С другой стороны, «Фрайбург» действительно предложил в дебюте сумасшедшие скорости, рассчитывая ошарашить соперника с первых минут. И подопечным Кристиана Штрайха это удалось. Они почти тут же заработали пенальти. Справедливо ли был назначен 11-метровый в эпизоде с Туралом Байрамовым? Футболист «Карабаха» неумышленно врезался рукой в лицо соперника, но формально у бельгийского главного арбитра Эрика Ламбрехтса и его французских видеоассистентов повод указать на точку был. Именно помощники, сидевшие у мониторов, подсказали главному, что нужно пересмотреть эпизод. В результате – пенальти. Но тут возникает другой вопрос: был ли бы назначен 11-метровый, если точно такой же эпизод случился бы у ворот «Фрайбурга»? На этот счет есть очень большие сомнения. Бельгийский арбитр и пара видеоасситентов из почти приграничной к Фрайбургу Франции сразу дали понять: сегодня мы будем на стороне немцев. И подтвердили это на 81-й минуте, когда в ворота хозяев не был назначен куда более очевидный пенальти, чем в начале матча. Но об этом позже…

Пропустив быстрый гол с пенальти, которого вполне могло не быть, футболисты «Карабаха» приуныли, а «Фрайбург» пошел вперед с еще большими силами. У немецкой сборной и клубов есть такая особенность: добивать и уничтожать соперника, если тот в нокдауне. «Фрайбург» вскоре забил и второй гол. Организовавший пенальти Турал Байрамов на этот раз легко дает пройти Ритцу Доану. Не смог остановить набравшего скорость японца и Бадави Гусейнов. В итоге футболист «Фрайбурга» без особого сопротивления вошел в штрафную и удачно пробил в дальний угол. 15-я минута. Счет 0:2. Стало очень тревожно: если так пойдет и дальше, то разгрома не избежать. В какой-то момент даже подумалось: как хорошо, что перед нами не «Бавария», с которой мы могли бы сыграть, если бы попали в группу Лиги чемпионов, а куда более скромный «Фрайбург». Да, «Фрайбург» пока опережает на одно очко мюнхенцев в чемпионате Германии, но классом команда Штрайха явно ниже. И это стало заметно, когда «Карабах» все-таки смог собраться и выровнял игру. У агдамцев начали получаться атаки. Футболисты «Карабаха» часто били по воротам из-за пределов штрафной площади. Один удар, второй, и вот уже Марко Вешович на 39-й минуте обманным движением обходит соперника и бьет по центру ворот. Голкипер немцев сплоховал, а нам приятно – 1:2! По такой игре почему бы не сравнять счет во втором тайме?

После перерыва это была уже встреча абсолютно равных соперников. Словно первые 15-20 минут этого матча остались далеко позади и были частью какой-то другой игры, но никак не этой. «Карабах» шел вперед, давил. Правда, моментов наши создавали немного. Ощущалась нехватка Ибрахима Ваджи, который перед стартом группового этапа променял «Карабах» на команду французской Лиги 2 «Сент-Этьен». Ваджи по-настоящему раскрылся этим летом в квалификационных матчах Лиги чемпионов. Сенегалец был в прекрасной форме, мог и протаранить соперника, и удачно сыграть на острие. Рамиль Шейдаев и Овусу Квабена старались вовсю, боролись и отдали игре все силы, но качества порой им не хватало. И вот кульминация матча. 81-я минута. Кади феерически финтит в центре поля, пасует на Абделла Зубира, тот входит в штрафную площадь и в этот момент в него врезается Килианн Сильдиллиа, лишая возможности пробить по воротам. Явный пенальти! Даже VAR не нужен. Но что мы видим? Арбитр на точку не указывает, а, посоветовавшись с видеоассистентами, показывает в сторону углового флажка. Всего лишь корнер! Пересматриваем эпизод, и вновь убеждаемся: рефери сегодня работают с явной симпатией к немецкой команде. Такой же эпизод у ворот «Карабаха» наверняка завершился бы назначением 11-метрового удара, и вопросов бы ни у кого не возникло. Что ж, мы опять страдаем от решений судей. В прошлом году «Карабах» открыто засудили в Базеле, а в этот раз в расположенном в 70 км от него Фрайбурге. Но только если в матче в Базеле не было VAR, то на этот раз видеоассистент был, а судейство, увы, было ничем не лучше.