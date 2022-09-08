Карл III официально объявлен королем Великобритании

Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Соединенного Королевства. Прокламация была сразу же подписана (в порядке очередности) наследником престола принцем Уильямом, королевой-консортом Камиллой, главой Совета, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским, передает BBC.

Все присутствующие, кроме церемониймейстера, одеты в черное или пурпурное – в знак скорби о усопшей королеве.

В первом ряду зрителей бывшие премьер-министры Великобритании – Джон Мейджор, Гордон Браун, Дэвид Камерон, Тереза Мэй. Вместе с ними стоит лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир.