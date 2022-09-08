В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев сообщили, что переселенцев провожали директор департамента репатриации Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Натик Гусейнов, глава Исполнительной власти Зангиланского района Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

10 сентября из городка «Зангилан» поселка Масазыр Апшеронского района в «умное село» Агалы Зангиланского района была отправлена очередная, шестая группа жителей.

Еще 62 человека – 13 семей отправились в село Агалы на транспортных средствах, выделенных Госкомитетом. Согласно действующему законодательству переселенцы смогут воспользоваться мерами социальной защиты, установленными государством, в течение трех лет после возвращения на постоянное место жительства. Распределение домов осуществлялось путем жеребьевки, которая прошла в департаменте репатриации Госкомитета.

Таким образом завершен второй этап переселения жителей Агалы в новые жилые массивы. На сегодняшний день туда переехали уже 66 семей – 326 человек.