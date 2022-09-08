Telegram-канал "Политика страны" пишет, что если это сообщение соответствует действительности, то во-первых, "практически ликвидируется... угроза наступления на Славянск. Так как получается, что армия РФ оставила правый берег Северского Донца, с которого готовилась наступать на Славянск и Краматорск. Российские войска ещё остаются в близлежащих к Славянску районах на левом берегу Донца, но с них наступать сложно – через реку и на высокий правый берег". Во-вторых, "российская армия отступает на восток... Самое очевидное решение – выстроить новую линию обороны по левому берегу реки Оскол и Северского Донца..." В-третьих, "важное значение будет иметь битва за Лиман – если украинской армии удастся его взять, значит план по созданию линии обороны на левом берегу Донца рухнет (Лиман находится на левом берегу и является крупным транспортным узлом). Не исключено, что и по этой причине из Изюма решили выводить российские войска, чтоб усилить оборону в этом районе".

Украинские военные 10 сентября заявили, что россияне покинули Изюм, об этом в Facebook сообщил командир батальона «Свобода» майор Петр Кузик.

Экс-полковник ГРУ и бывший командующий армией сепаратистов из Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) в своем телеграм-канале подтвердил, ссылаясь на источники, что российские войска "поспешно оставили Изюм".

По словам Стрелкова, "поспешное отступление неизбежно приведет к большим потерям отходящих войск в технике и снаряжении и – чувствительных – в людях. Брошены окажутся все накопленные на месте запасы – то есть после выхода из котла наши войска окажутся с острым дефицитом боеприпасов, ГСМ и всего необходимого, а значит не смогут немедленно вступить в бой".

Вместе с тем Стрелков отмечает, что несмотря на это, "вывод окруженной группировки – решение стратегически верное, несмотря на все сопутствующие потери. Сохраненные части и соединения – после реорганизации и пополнения – снова смогут вступить в бой".