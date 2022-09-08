...Тегеран все отрицает, дескать, никакой кибератаки не было, они и в мыслях такого не держали, да и нечего в Албании атаковать. И можно было бы в это поверить, если не знать о совершенно закрытом лагере в 35 минутах езды от оживленного центра Тираны. Размером с пятьдесят футбольных полей, обнесенный высокими заборами, с двумя статуями львов у кованых массивных железных ворот – возле этого лагеря даже остановиться нельзя. Тут же словно из ниоткуда появляются охранники, которые с криками «здесь нельзя парковаться, здесь нельзя снимать» отгоняют всех любопытствующих.

Повышенные меры секретности и безопасности вполне объяснимы. Ведь именно здесь, неподалеку от албанской столицы, расположен боевой штаб «Моджахеддин-э Хальк» (MEK), «Организации моджахедов иранского народа» - одной из самых непримиримых группировок сопротивления иранским властям.

История MEK начинается еще с исламской революции в Иране. Сначала они помогали свергать шаха, а затем проиграли муллам в борьбе за власть и повернули оружие против вчерашних союзников. Тегеран на их атаки ответил масштабным террором, и «моджахеды» в массовом порядке перешли на территорию соседнего Ирака, договорившись о покровительстве со стороны Саддама Хусейна. Иракский диктатор щедро вооружал и финансировал их, а они отрабатывали эту помощь организацией диверсий и совершением убийств на территории Ирана.

Проблемы у организации начались в 2003 году, после оккупации Ирака американцами. Причем сразу с двух сторон. Иракские шиитские милиции начали обстрелы и атаки лагерей MEK, жаждая отмщения за зверства «моджахедов» при подавлении шиитского восстания на юге Ирака в 1991 году. А западные страны инициировали расследование сотрудничества MEK с Саддамом Хусейном. К тому же при не выясненных до сих пор обстоятельствах пропал основатель и лидер организации Масуд Раджави. Последний раз его видели в марте 2003 года, незадолго до того, как на Багдад начали падать первые американские бомбы. Правда, его жена Марьям Раджави, которая сейчас является официальным лидером MEK, продолжает утверждать, что он жив и обязательно вернется.

Как бы то ни было, «моджахедам» нужно было совершить нечто нестандартное, чтобы тогда, в 2003 году, избежать разгрома. И им это удалось – на всех углах они начали говорить, что всегда поддерживали США, а их представители вышли на американское командование, предложив им самое ценное, что имели – агентуру MEK в Иране.