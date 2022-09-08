Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в школе. Президент Ильхам Алиев ознакомился с новыми условиями в школе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в здании полной средней школы № 2, заново отстроенной в поселке Сараи Апшеронского района, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии полной средней школы № 335, построенной в Бинагадинском районе Баку.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в дошкольной группе, кабинетах начальной военной подготовки, физики, информатики, библиотеке, спортивном зале, химической лаборатории, столовой, STEAM кабинетах этого учебного заведения.

Проект STEAM применяется в школах Азербайджана с начала 2019-2020 учебного года по инициативе первой леди Мехрибан Алиевой. STEAM образование посредством практических занятий не только помогает учащимся применять научные, технические знания в повседневной жизни, но и осваивать инженерные навыки.