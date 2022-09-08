ВСУ продвинулись на юге Украины

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила о продвижении Вооруженных сил страны на южных участках фронта.

"Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно объявим те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов", - сказала Гуменюк.

Она также сообщила об ударах российских войск по объектам критической инфраструктуры Николаева – но, к счастью, без серьезных последствий.