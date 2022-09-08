Известный писатель эмоционально отреагировал на контрнаступление Украины
Известный американский писатель Стивен Кинг эмоционально отреагировал на контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в Twitter.
"Украинцы надирают задницу сегодня. Слава Украине!"- написал он.
The Ukrainians are kicking some ass today.— Stephen King (@StephenKing) September 9, 2022
SLAVA UKRAINI!
С самого начала войны Кинг выражает свои симпатии Украине. В частности он назвал терактом удар по торговому центру в Кременчуге.
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