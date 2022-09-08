Известный писатель эмоционально отреагировал на контрнаступление Украины

Известный американский писатель Стивен Кинг эмоционально отреагировал на контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в Twitter.

"Украинцы надирают задницу сегодня. Слава Украине!"- написал он.

С самого начала войны Кинг выражает свои симпатии Украине. В частности он назвал терактом удар по торговому центру в Кременчуге.