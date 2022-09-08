Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов днем 10 сентября официально объявил о поднятии украинского флага над Балаклеей.

Синегубов рассказал, что сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским они подняли в Балаклее украинский флаг.

"Город Балаклея Харьковской области. Государственный флаг Украины официально поднят", - сказал он на фоне флага, пообещав, что "продолжение следует".