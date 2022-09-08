Столкнутся с последствиями: США предупредили компании, закупающие российскую нефть

Соединенные Штаты пригрозили штрафами компаниям, которые проигнорируют установленный Западом лимит цен на российскую нефть и решат закупать ее дороже. Об этом говорится в публикации на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В тексте отмечается, что санкции не станут применять, если закупочная цена нефти будет ниже или равна «потолку». При соблюдении ценового лимита американские фирмы смогут оказывать услуги по морским перевозкам российских энергоресурсов. Среди них могут быть страхование, брокерские услуги, заправка корабля топливом и прочее.

Теперь необходимо пять лет хранить документы, подтверждающие соблюдение новых ценовых правил – в случае фальсификации бумаг виновным грозит наказание. Требование будет касаться нефтепереработчиков, сырьевых брокеров, банков, страховщиков и всех тех, кто имеет доступ к финансовой документации и сертификации. При добросовестном соблюдении норм о сборе этой информации провайдеры услуг будут освобождены от ответственности в случае обмана со стороны клиентов и партнеров.

В Минфине США добавили, что запрет на импорт российской нефти в страну продолжает действовать.

В начале сентября министры финансов стран «большой семерки» согласовали ввод «потолка цен», при превышении которого будет запрещено страхование морских перевозок российской нефти. Так государства надеются обвалить доходы Москвы от продажи энергоресурсов и ограничить ее возможности финансировать войну в Украине, напоминает Moscow Times. Точный лимит стоимости нефти будет определен в декабре. По мнению американских властей, убыточной для России является цена ниже 44 долларов за баррель, однако она вряд ли станет «потолком», поскольку цель его установления – это мотивировать Россию на добычу, но при этом не позволить получать прибыль.