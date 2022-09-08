Генпрокуратура и МВД раскрыли убийство восьмилетней давности

Правоохранительные органы в результате проведенных в Гусарском районе оперативно-розыскных мероприятий раскрыли убийство, совершенное восемь лет назад. Об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно заявлению, в ходе следственных мероприятий было установлено, что в июне 2014 года житель Гусарского района Севиндик Назиров, вступив в сговор с другими лицами, умышленно убил своего знакомого Махира Фарзалиева, нанеся ему многочисленные ножевые ранения. Севиндик Назиров задержан сотрудниками полиции и передан следствию. Возбуждено уголовное дело по статье 120.2.1 УК Азербайджана. Севиндик Назиров во время допроса признался в совершении убийства и указал место захоронения Махира Фарзалиева.

Во время осмотра указанного Назировым места были обнаружены человеческие кости. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.