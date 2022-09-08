Сепаратисты Донбасса признали: российская армия оставила Изюм

Российские войска оставили город Изюм в Харьковской области, сообщил «первый замминистра информации ДНР» Даниил Безсонов в Telegram.

«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов харьковского направления», – сказал он.

Отход из Изюма подтвердили также российсике военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный. Коц написал: «Мы уходим из Балаклеи, Купянска, Изюма».

Изюм расположен в юго-восточной части Харьковской области. Это третий по величине город в области, административный центр Изюмского района. Минобороны России в марте сообщало о его захвате российской армией.