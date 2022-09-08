Служба спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям провела тактико-специальное учение на тему «Управление силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

В пресс-службе МЧС отметили, что основной целью проведения учения стало повышение управленческих навыков командно-начальствующего состава в связи с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, совершенствование навыков личного состава по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Все три этапа учений, посвященные приведению к готовности полка Службы спасения особого риска, совершению марш-броска на место происшествия и концентрирования полка в районе размещения, проведению поисково-спасательных работ в районе происшествия, прошли успешно, все поставленные задачи были реализованы, отметили в МЧС.

По завершении учений был проведен анализ их результатов, а также даны соответствующие поручения.