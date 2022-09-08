Ранее приближенные к журналисту люди сообщили в социальных сетях о его задержании.

«По факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. Общественности будет предоставлена дополнительная информация», - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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Руководитель интернет-телеканала «Хурал ТВ» Аваз Зейналлы задержан сотрудниками Генпрокуратуры. Как сообщают в социальных сетях знакомые журналиста, в настоящее время ведется обыск в его офисе.

В то же время адвокат Эльчин Садыгов сообщил о том, что сотрудники Генпрокуратуры готовятся провести обыски в его офисе.

Напомним, несколько дней назад haqqin.az обнародовал аудиозапись обращения журналиста Аваза Зейналлы, получившего 20 тысяч манатов за обязательство не критиковать находящегося под арестом экс-главу компании Baku Steel Company Расима Мамедова. Спустя несколько часов журналист нарушил незаконную сделку, обрушившись с яростной критикой на Расима Мамедова. Семья Мамедова потребовала вернуть выплаченную сумму.