Задержан Аваз Зейналлы. Обыски у Эльчина Садыгова + заявление Генпрокуратуры
Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила haqqin.az информацию о возбуждении уголовного дела в отношение руководителя «Хурал ТВ» Аваза Зейналлы.
Ранее приближенные к журналисту люди сообщили в социальных сетях о его задержании.
«По факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. Общественности будет предоставлена дополнительная информация», - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
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Руководитель интернет-телеканала «Хурал ТВ» Аваз Зейналлы задержан сотрудниками Генпрокуратуры. Как сообщают в социальных сетях знакомые журналиста, в настоящее время ведется обыск в его офисе.
В то же время адвокат Эльчин Садыгов сообщил о том, что сотрудники Генпрокуратуры готовятся провести обыски в его офисе.
Напомним, несколько дней назад haqqin.az обнародовал аудиозапись обращения журналиста Аваза Зейналлы, получившего 20 тысяч манатов за обязательство не критиковать находящегося под арестом экс-главу компании Baku Steel Company Расима Мамедова. Спустя несколько часов журналист нарушил незаконную сделку, обрушившись с яростной критикой на Расима Мамедова. Семья Мамедова потребовала вернуть выплаченную сумму.