Отец пострадавшего в логопедическом центре ребенка недоволен решением суда

Подана жалоба на решение суда об избрании меры в виде домашнего ареста в отношении директора логопедического реабилитационного центра Mehnur Нураны Гаджизаде, психолога Айтадж Кязымлы и помощницы директора Сабины Алиярбейли, привлеченных к следствию в связи с расследованием по факту истязаний несовершеннолетних в центре.

АПА сообщает, что Эльхан Мурадов, родитель одного из детей, признанных потерпевшими по делу, подал апелляцию на решение суда в отношении каждого из них.

В апелляционной жалобе Мурадов потребовал отменить меру пресечения в виде домашнего ареста и избрать в отношении указанных выше лиц меру пресечения в виде ареста. Жалоба подана в Бакинский апелляционный суд. В ближайшие дни ее рассмотрят.