Власти и оппозиция Грузии обвиняют друг друга из-за иранского самолета

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили опроверг сообщения о том, что через воздушное пространство страны из Ирана в Россию была переброшена военная техника. О том, что рейс осуществила находящаяся под санкциями США авиакомпания Iran Air, заявила лидер партии «Время настало!» Элене Хоштария, сообщает Sova News.

В Минэкономики Грузии отметили, что авиакомпания Iran Air Cargo действительно выполнила рейс по маршруту Ереван - Москва и провела в воздушном пространстве Грузии 10 минут. Но Iran Air Cargo не находится под санкциями и регулярно выполняет рейсы в Тбилиси и другие европейские города.

В оппозиции Грузии, однако, расценили как дезинформацию заявление министра экономики. Один из лидеров «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе заявила, что авиакомпания, которая перевозит военный груз из Ирана, в любом случае подпадает по международные санкции. «Эта компания, которая по распространенной информации, воспользовалась небом Грузии, находится под санкциями США. А это означает, что власти пытаются превратить государство в территорию, которая обходит санкции», – сказала Деканоидзе.

Заявление по поводу рейса иранской авиакомпании сделали и в управлении «Грузаэронавигация». Там сообщили, что Iran Air, наряду с пассажирскими авиаперевозками, осуществляет грузовые рейсы в 71 пункт назначения по всему миру, включая страны Европы. Авиакомпания не входит в список санкционированных со стороны ЕС.

Что касается конкретного рейса, согласно плану полета, полученному «Грузаэронавигацией» из Евроконтроля, пунктом отправления является аэропорт «Звартноц» (Ереван, Армения), который является гражданским аэропортом. «Согласно Чикагской конвенции, пролет гражданского самолета, зарегистрированного в определенном штате, в воздушном пространстве Грузии осуществляется на основании плана полета и не требует разрешения авиационных властей», – добавили в службе.